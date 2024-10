Potężne ulewy przyniosło do południowo-wschodniej części Hiszpanii burzowe zjawisko znane jako DANA, czyli izolowana depresja wysokiego poziomu. Od początku tygodnia w rejonie Walencji i południowej Andaluzji na wiele miast spadły prawdziwe potoki wody: lokalnie w ciągu kilku godzin spadło jej tyle, ile zwykle przez pół roku. Doszło do olbrzymich powodzi.

Dziesiątki ofiar powodzi w Hiszpanii. Bilans zapewne się zwiększy

Wiadomo już, że powodzie spowodowały śmierć co najmniej 62 osób . W rzeczywistości jednak ofiar może być jeszcze więcej, ponieważ dziesiątki osób uznaje się za zaginione .

"Najgorszy dzień mojego życia"

" To był najgorszy dzień mojego życia " - powiedział burmistrz telewizji RTVE.

Hiszpania walczy z powodzią

Chociaż w środę ulewy w Walencji zelżały, nie oznacza to końca dramatu. Według prognoz burze i ulewy potrwają jeszcze przez najbliższe dni. Carlos Mazon wezwał mieszkańców do pozostania w domach, by nie utrudniać akcji ratowniczej.