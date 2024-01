- Cała siła państwa jest wykorzystywana do odnalezienia tego niezwykle niebezpiecznego osobnika - mówił rzecznik prezydenta Roberto Izurieta.

To druga cieczka Fito z więzienia - ostatnia miała miejsce w 2013 roku. Przestępca został schwytany po trzech miesiącach poszukiwań z udziałem tysięcy funkcjonariuszy.

Ekwador. Gangster zlecił zabójstwo kandydata na prezydenta

Jose Adolfo Macias prawdopodobnie nadal kierował swoim gangiem z więzienia. W sierpniu pojawiły się podejrzenia, że to on zlecił zabójstwo kandydata w wyborach prezydenckich Fernando Villavicencio. Tydzień przed śmiercią Villavicencio powiedział, że otrzymywał groźby od Fito. Polityk ściągnął na siebie gniew gangów i handlarzy narkotyków, ponieważ wypowiadał się przeciwko kartelom. Po zabójstwie gangster został przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze.