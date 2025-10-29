W skrócie Policja w Rio de Janeiro przeprowadziła największą w historii operację przeciwko gangom, skierowaną przeciwko organizacji Comando Vermelho.

Liczba ofiar śmiertelnych operacji rośnie – odnaleziono ponad 50 ciał poza oficjalnym bilansem 64 zabitych.

Podczas akcji użyto zaawansowanego sprzętu, a wśród aresztowanych znalazł się jeden z liderów gangu.

Mieszkańcy kompleksu faweli Penha w Rio de Janeiro odnaleźli na ulicach ponad 50 ciał po wtorkowej policyjnej akcji. Władze stanu Rio de Janeiro z kolei informowały o 61 zabitych, w tym czterech funkcjonariuszach.

Jak podaje "El Pais", powołując się na sekretarza premiera, pułkownika Marcela de Menezes Nogueira, ciała znalezione wczesnym rankiem przez mieszkańców nie zostały wliczone do liczby ofiar śmiertelnych podanej wczoraj przez brazylijskie władze.

Według świadków na miejscu zdarzenia, ciała zostały zebrane na placu św. Łukasza, gdzie mieszkańcy starają się zidentyfikować wśród zabitych swoich bliskich.

Rio de Janeiro. Największa w historii policyjna operacja wymierzona w gangi

Operacja "Contenção" była największą i najtragiczniejszą tego typu akcją policyjną w historii miasta. Wymierzono ją w organizację Comando Vermelho, zaangażowaną między innymi w handel narkotykami i bronią.

W akcje przeprowadzoną w fawelach Alemao i Penha zaangażowano około 2500 funkcjonariuszy. Policja operowała, oprócz dronów, dwoma helikopterami, 32 pojazdami opancerzonymi i 12 pojazdami saperskimi.

Podczas operacji aresztowano łącznie 81 osób, w tym, jak podaje CNN Brasil, jednego z przywódców grupy, Thiago do Nascimento Mendes.

W trakcie policyjnych działań doszło do strzelanin z członkami gangu, którzy także skorzystali z najnowszych technologii. Policyjne nagrania pokazują drony zrzucające bomby na miasto.

Akcja policji miała miejsce na kilka dni przed planowanym szczytem klimatycznym ONZ, znanym jako COP30, którym odbędzie się w brazylijskim Belém.

Źródła: "El Pais", CNN Brasil

