W skrócie Największa w historii akcja policyjna w Rio de Janeiro zakończyła się śmiercią 64 osób, w tym czterech policjantów.

Aresztowano co najmniej 56 podejrzanych, a działania policji były wymierzone w gang Comando Vermelho.

Operacja odbyła się przed międzynarodowymi wydarzeniami, takimi jak szczyt klimatyczny ONZ.

Stacje GloboNews i CNN Brasil podały początkowo, że podczas policyjnej akcji w Rio de Janeiro, wymierzanej przeciwko zorganizowanej przestępczości, zginęło co najmniej 60 osób, w tym czterech policjantów.

Agencja AFP, powołując się na swoje źródło, przekazała z kolei, że w wyniku wtorkowej operacji zginęły 64 osoby.

Liczby, które ujawniły media, były dwukrotnie wyższe od oficjalnych danych podawanych wcześniej przez władze.

Doniesienia o większej liczbie ofiar potwierdziły potem władze stanu Rio de Janeiro, położonego na południowym wschodzie Brazylii.

Brazylia: Wielka akcja policji przeciwko gangom. Nie żyją 64 osoby

"Stawiamy czoła narkoterroryzmowi" - pisał gubernator regionu Claudio Castro. Ogłosił, że w operacji wzięło udział 2,5 tys. funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i 32 pojazdy opancerzone. Akcję zorganizowano w fawelach Alemao i Penha. Fawele w Rio to biedne, gęsto zaludnione osiedla położone na pagórkowatym, nadmorskim terenie miasta.

Wtorkowa operacja została określona przez władze stanowe jako "największa w historii" wymierzona w gang Comando Vermelho. Aresztowano co najmniej 56 osób w ramach działań mających na celu wykonanie 250 nakazów aresztowania i przeszukania - dodały władze.

Z powodu starć zakłócona została praca około 50 placówek służby zdrowia i placówek oświatowych, a trasy przejazdu autobusów zmieniono z uwagi na strzelaniny.

Wtorkowa akcja miała na celu rozbicie jednego z największych gangów. Doszło do niej na kilka dni przed zaplanowanymi w mieście wydarzeniami związanymi ze szczytem klimatycznym ONZ, znanym jako COP30.

Seria międzynarodowych wydarzeń w Brazylii. W kraju odbędzie się szczyt ONZ

W przyszłym tygodniu w Rio odbędzie się światowy szczyt C40, podczas którego włodarze miast będą poruszać tematy związane ze zmianami klimatu. W ramach wydarzenia zaplanowano rozdanie nagród Earthshot Prize, przyznawanych przez księcia Williama. W uroczystości wezmą udział m.in. gwiazda popu Kylie Minogue i czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel.

Oba wydarzenia odbywają się w ramach przygotowań do COP30, szczytu klimatycznego ONZ, który odbędzie się w Belém, na północy Brazylii, w dniach 10-21 listopada.

Zakrojone na szeroką skalę policyjne operacje przeciwko gangom nie są rzadkością przed ważnymi wydarzeniami organizowanymi w Rio de Janeiro. W mieście tym odbywały się już m.in. mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2014 r., Igrzyska Olimpijskie w 2016 r., szczyt G20 w 2024 r. oraz szczyt BRICS na początku tego roku.

