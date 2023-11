Słowa Zacharowej wywołały oburzenie. "Nie ma czegoś takiego"

Istnieją dowody historyczne, które potwierdzają, że język mołdawski nie istnieje - oświadczył rzecznik MSZ w Bukareszcie. Była to odpowiedź na działania przedstawicielki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej, która stwierdziła ostatnio, że historia języka mołdawskiego "sięga połowy minionego tysiąclecia". Według MSZ Rumunii to stwierdzenie jest błędne, gdyż istnieje tylko język rumuński. Zgadzają się z tym władze Mołdawii, które w bieżącym roku uznały ten język za tożsamy z mołdawskim, czyniąc go językiem urzędowym.