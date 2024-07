Sekretarz prasowy w rozmowie z rosyjskimi mediami odnosił się do niedawnych wypowiedzi Joe Bidena. Prezydent Stanów Zjednoczonych w trakcie jednego z przemówień stwierdził, że w Europie "ożyły najgłębsze i najstarsze obawy" , gdy "wkroczył szalony zabójca". Polityk odnosił się bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina , który w 2022 roku rozpoczął inwazję na Ukrainę .

- Obraźliwe uwagi prezydenta USA Joe Bidena pod adresem prezydenta Rosji Władimira Putina są nie do przyjęcia (...) Uważamy za absolutnie niedopuszczalne zachowanie głowy państwa, gdy tak lekceważąco wypowiada się o głowach innych państw - stwierdził.

- Jest to coś, na co zwracamy uwagę i jest to absolutnie niedopuszczalne dla nas - dodał.