Powstanie bank na rzecz dozbrojenia Europy? Sikorski: To budzi zainteresowanie

Szef polskiego MSZ nadmienił też, że byłaby to kluczowa idea dla naszego kraju. - To jest na razie pomysł, którym dzielimy się z kluczowymi sojusznikami i on budzi zainteresowanie - odparł, pytany o to, czy rozmawiał o powołaniu wspomnianego banku z europejskimi politykami.