W skrócie Wulkan Lewotobi Laki-laki w Indonezji wybuchł dwukrotnie w środę. Jedna z erupcji skutkowała chmurą pyłu wysoką na ponad 11 kilometrów.

Wydano najwyższy stopień zagrożenia i ewakuowano mieszkańców pobliskich wiosek.

Z powodu erupcji zamknięto miejscowe lotnisko. Jego praca ma zostać wznowiona w czwartek.

Nie jedną, lecz dwie erupcje wulkanu Lewotobi Laki-laki zanotowano w środę. Do pierwszej doszło o godz. 1:35, a do drugiej o 9:21 lokalnego czasu. Po pierwszym wybuchu kolumna pyłu wzniosła się na 10 km ponad szczyt wulkanu, czyli około 11,5 km nad poziomem morza. Po drugiej erupcji słup pyłu osiągnął wysokość 8 km licząc od krawędzi krateru.

Seria erupcji wulkanicznych w Indonezji

We wtorek odnotowano rosnącą aktywność wulkanu Lewotobi Laki-laki, znajdującego się na wyspie Flores, południowo-wschodniej części archipelagu Małych Wysp Sundajskich w centralnej części Indonezji. Tego dnia doszło do trzech erupcji, a w środę zanotowano dwie kolejne.

Od wtorku w okolicy wulkanu obowiązuje czwarty, najwyższy stopień zagrożenia (AWAS), ogłoszony przez indonezyjskie centrum wulkanologii i zapobiegania katastrofom geologicznym (PVMBG).

Mieszkańcy i turyści nie mogą się zbliżać do góry na bliżej niż 6-7 kilometrów. Z zagrożonych rejonów ewakuowano dziesiątki osób. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Wulkaniczny pył na domach, zamknięte lotnisko

Okoliczne wioski pokrył gorący pył wulkaniczny - poinformował szef PVMBG Hadi Wijaya w oświadczeniu. Jednocześnie poinformował, że w wyniku erupcji nikt nie ucierpiał. Mimo wszystko Wijaya zalecił przebywającym w tym regionie osobom zachowanie szczególnej ostrożności.

Z powodu najnowszych wybuchów wulkanu władze zdecydowały się na zamkniecie lotniska Fransiskus Xaverius Seda airport, znajdującego się w mieście Maumere. Działalność portu lotniczego wstrzymano do czwartku.

Lewotobi Laki-Laki to wulkan bliźniaczy, czyli posiadający dwa stożki: Lewotobi Laki Laki (męski Lewotobi) i Lewotobi Perempuan (żeński Lewotobi). Wznosi się na wysokość około 1584 metrów nad poziomem morza i jest jednym z bardziej aktywnych w Indonezji.

W przeszłości erupcje tej góry miały już tragiczne konsekwencje. W listopadzie 2024 roku jedna z nich doprowadziła do śmierci dziewięciu osób, a 31 zostało rannych.

Ostatnio wulkan ten dał o sobie znać w sierpniu kiedy to erupcja wyrzuciła pył wulkaniczny na wysokość 10 km. Wówczas również w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Indonezja położona jest w bardzo aktywnej sejsmicznie strefie, znanej jako "Pacyficzny Pierścień Ognia". W tym liczącym około 270 obywateli kraju znajduje się 120 aktywnych wulkanów.

