Seria wulkanicznych erupcji na wyspie. Najwyższy stopień zagrożenia
Przebudził się znany indonezyjski wulkan. Lewotobi Laki-laki w środę wybuchł dwukrotnie, wydłużając trwającą od wtorku serię erupcji do pięciu. Tym razem wyrzucił chmurę pyłu, która wzniosła się 10 kilometrów ponad krater. Gorący pył opadł na okoliczne wioski, kilkadziesiąt osób ewakuowano. W rejonie obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia.
W skrócie
- Wulkan Lewotobi Laki-laki w Indonezji wybuchł dwukrotnie w środę. Jedna z erupcji skutkowała chmurą pyłu wysoką na ponad 11 kilometrów.
- Wydano najwyższy stopień zagrożenia i ewakuowano mieszkańców pobliskich wiosek.
- Z powodu erupcji zamknięto miejscowe lotnisko. Jego praca ma zostać wznowiona w czwartek.
Nie jedną, lecz dwie erupcje wulkanu Lewotobi Laki-laki zanotowano w środę. Do pierwszej doszło o godz. 1:35, a do drugiej o 9:21 lokalnego czasu. Po pierwszym wybuchu kolumna pyłu wzniosła się na 10 km ponad szczyt wulkanu, czyli około 11,5 km nad poziomem morza. Po drugiej erupcji słup pyłu osiągnął wysokość 8 km licząc od krawędzi krateru.
Seria erupcji wulkanicznych w Indonezji
We wtorek odnotowano rosnącą aktywność wulkanu Lewotobi Laki-laki, znajdującego się na wyspie Flores, południowo-wschodniej części archipelagu Małych Wysp Sundajskich w centralnej części Indonezji. Tego dnia doszło do trzech erupcji, a w środę zanotowano dwie kolejne.
Od wtorku w okolicy wulkanu obowiązuje czwarty, najwyższy stopień zagrożenia (AWAS), ogłoszony przez indonezyjskie centrum wulkanologii i zapobiegania katastrofom geologicznym (PVMBG).
Mieszkańcy i turyści nie mogą się zbliżać do góry na bliżej niż 6-7 kilometrów. Z zagrożonych rejonów ewakuowano dziesiątki osób. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Wulkaniczny pył na domach, zamknięte lotnisko
Okoliczne wioski pokrył gorący pył wulkaniczny - poinformował szef PVMBG Hadi Wijaya w oświadczeniu. Jednocześnie poinformował, że w wyniku erupcji nikt nie ucierpiał. Mimo wszystko Wijaya zalecił przebywającym w tym regionie osobom zachowanie szczególnej ostrożności.
Z powodu najnowszych wybuchów wulkanu władze zdecydowały się na zamkniecie lotniska Fransiskus Xaverius Seda airport, znajdującego się w mieście Maumere. Działalność portu lotniczego wstrzymano do czwartku.
Lewotobi Laki-Laki to wulkan bliźniaczy, czyli posiadający dwa stożki: Lewotobi Laki Laki (męski Lewotobi) i Lewotobi Perempuan (żeński Lewotobi). Wznosi się na wysokość około 1584 metrów nad poziomem morza i jest jednym z bardziej aktywnych w Indonezji.
W przeszłości erupcje tej góry miały już tragiczne konsekwencje. W listopadzie 2024 roku jedna z nich doprowadziła do śmierci dziewięciu osób, a 31 zostało rannych.
Ostatnio wulkan ten dał o sobie znać w sierpniu kiedy to erupcja wyrzuciła pył wulkaniczny na wysokość 10 km. Wówczas również w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Indonezja położona jest w bardzo aktywnej sejsmicznie strefie, znanej jako "Pacyficzny Pierścień Ognia". W tym liczącym około 270 obywateli kraju znajduje się 120 aktywnych wulkanów.
Źródło: AP, Tirto.id, Reuters, Geologi.esdm.go.id
