W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podpisał siedem ustaw uchwalonych przez Sejm, w tym dotyczących Krajowego Rejestru Karnego i wojewódzkich zespołów koordynacji polityki umiejętności.

Ustawa o zmianie Krajowego Rejestru Karnego wprowadza przepisy umożliwiające wdrożenie systemu ECRIS-TCN oraz modyfikuje wymianę informacji o wyrokach skazujących z rejestrami państw UE.

Nowe przepisy o wojewódzkich zespołach koordynacji mają wspierać rozwój kompetencji mieszkańców i promować uczenie się przez całe życie.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała, że we wtorek prezydent Karol Nawrocki podpisał siedem ustaw uchwalonych przez Sejm w lutym 2026 roku.

Nowe przepisy obejmują m.in. zmiany w podatkach, emeryturach, Krajowym Rejestrze Karnym, działalności kosmicznej oraz w systemie wsparcia rozwoju umiejętności w województwach.

Prezydent podpisał ustawę. Krajowy Rejestr Karny dostosowany do standardów UE

Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (nr druku 2075) wprowadza do polskiego prawa przepisy umożliwiające wdrożenie systemu ECRIS-TCN (European Criminal Records Information System for Third Country Nationals).

Jak wskazano w uzasadnieniu "Krajowy Rejestr Karny powinien realizować zobowiązania państwa polskiego wynikające z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu ECRIS-TCN, w szczególności przekazywać dane dotyczące obywateli państw trzecich, korzystać z tego systemu, a także występować z zapytaniem o informacje o osobie będącej obywatelem państwa trzeciego do każdego państwa członkowskiego".

Ustawa modyfikuje też przepisy dotyczące wymiany informacji o wyrokach skazujących z rejestrów państw UE oraz wprowadza zmiany w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym skarbowym i ustawach związanych z ochroną małoletnich. Przepisy wejdą w życie w większości po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem wybranych artykułów związanych z uruchomieniem systemu ECRIS-TCN oraz art. 6, który zacznie obowiązywać 12 lipca 2026 r.

Rozwój polityki umiejętności w województwach. Podpisano ustawę

Inną nowelizacją jest ustawa z 27 lutego 2026 r. o wojewódzkich zespołach koordynacji do spraw polityki umiejętności. Nowe przepisy wprowadzają organy opiniodawczo-doradcze przy zarządach województw, które mają wspierać rozwój kompetencji mieszkańców oraz promować uczenie się przez całe życie, w tym kształcenie i szkolenia zawodowe.

Do zadań wojewódzkich zespołów należeć będzie m.in.: wydawanie rekomendacji i opinii dotyczących strategii rozwoju województwa, monitorowanie realizacji polityki umiejętności, współpraca z organami administracji, organizacjami pozarządowymi i innymi zespołami w kraju oraz wydawanie opinii o zasadności kształcenia w poszczególnych zawodach w kontekście potrzeb rynku pracy.

Budżet państwa przewidziany na funkcjonowanie zespołów w latach 2026-2035 wynosi 121,6 mln zł. Większość przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2026 r., natomiast przepisy dotyczące powołania pierwszej kadencji członków zespołów zaczną obowiązywać dzień po ogłoszeniu ustawy.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że podpisane ustawy są krokiem w stronę nowoczesnego, spójnego i bezpiecznego państwa, dostosowanego do wyzwań zarówno krajowych, jak i europejskich.

