Indonezyjski wulkan przebudził się we wtorek o godz. 15:35 lokalnego czasu . Z krateru wystrzeliła gęsta masa pyłu wulkanicznego. Erupcję poprzedziła seria lokalnych trzęsień ziemi . Średnio notowano ich 8-10 dziennie, jednak we wtorek, niedługo przed wybuchem w ciągu dwóch godzin było ich 50 - informuje tamtejsze centrum wulkanologii i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych (PVMBG).

Nikt nie został ranny, nie doszło też do żadnych zniszczeń, jednak okolicznym mieszkańcom i turystom zalecono niezbliżanie się do krateru .

W rejonie wulkanu obowiązuje alert czwartego stopnia. Przebywającym w okolicy ludziom władze radzą odsunięcie się na co najmniej 7-8 kilometrów od krateru. Jednocześnie wezwano wszystkich do zachowania spokoju, stosowanie się do zaleceń oraz korzystanie tylko z pewnych źródeł informacji, by nie wzbudzać niepotrzebnej paniki.