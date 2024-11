Węgry. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Budapeszcie

Gdy polski szef rządu wyciągnął dłoń do węgierskiego premiera, ten odczekał sekundę, pozostawiając Tuska w oczekiwaniu na swoją reakcję . Ostatecznie węgierski premier uścisnął dłoń naszego szefa rządu - co zostało uwiecznione na nagraniu, które rozeszło się po mediach społecznościowych.

Viktor Orban. Seria dziwnych przywitań z udziałem węgierskiego premiera

To jednak nie koniec, ponieważ uwagę internautów przykuło także zachowanie prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa. Ten - po wyjściu z samochodu - zamiast podejść od razu do oczekującego go Orbana - wpierw odwrócił się do niego tyłem i zaczął poprawiać garnitur, rozmawiając przy tym ze stojącą obok asystentką. Dopiero po dłuższej chwili rumuński przywódca ruszył w kierunku premiera Węgier.