Wspólne działania wymierzone w szlak nielegalnej migracji

Serbia znajduje się na tzw. szlaku bałkańskim, wiodącym przez Turcję, Bułgarię, Grecję i Macedonię Północną . Jest to jeden z głównych korytarzy migracyjnych , prowadzących do Unii Europejskiej.

Władze Serbii, Węgier i Austrii nawiązały współpracę graniczną w celu ograniczenia napływu imigrantów, a Belgrad zobowiązał się do dostosowania zasad polityki wizowej do wymogów UE, by powstrzymać napływ nielegalnych migrantów na Zachód. Osoby te przybywają do Serbii legalnie, a następnie w sposób niezgodny z prawem próbują przekroczyć granicę ze strefą Schengen.