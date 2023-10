Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji może przedłużyć kontrole na granicy polsko-słowackiej. To drugi raz, kiedy minister Mariusz Kamiński zdecydowałby się na taką decyzję. Pierwsze wydłużenie obowiązuje do 2 listopada. Wydane rozporządzenie wskazuje, że ograniczenia mogą zostać utrzymane do 22 listopada.