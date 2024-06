Klienci linii TUI oczekiwali na wylot cztery godziny . Poinformowano ich, że Boeing 737-800 , którym mieli lecieć z Dalaman w Turcji do Manchesteru przechodzi testy techniczne. Po tym czasie spodziewali się, że najgorsze już za nimi.

Niestety, podczas startu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Boeing oderwał się od płyty lotniska, ale po kilku chwilach zaczął gwałtownie tracić wysokość. Pilot musiał przerwać start, gdy leciał już z prędkością 281 kilometrów na godzinę, co spowodowało, że nie było to miękkie lądowanie.