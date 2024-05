Turbulencje podczas lotu do Dublina. Kilkanaście osób rannych

12 osób zostało rannych w wyniku turbulencji podczas lotu z Doha do Dublina na pokładzie samolotu należącego do linii lotniczych Qatar Airways. Jak podaje BBC sześcioro z nich to członkowie załogi. Po wylądowaniu rannymi zajęły się służby ratownicze.