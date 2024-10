Samolot runął tuż po starcie. Pochodził z czasów II wojny światowej

Do katastrofy doszło tuż po godzinie 12:00. Służby otrzymały zgłoszenie, że na terenie Räyskälä spadł jednosilnikowy samolot. Maszyna runęła tuż po starcie i od razu stanęła w płomieniach.

Katastrofa samolotu z czasów II wojny światowej. To amerykańska maszyna

Samolot to amerykański T-6 Texan. To jednosilnikowa, dwuosobowa maszyna, która była bardzo często wykorzystywana podczas II wojny światowej m.in. przez siły powietrzne Wielkiej Brytanii. Obecnie tego typu samoloty są wykorzystywane przy pokazach lotniczych i rekonstrukcjach.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Policja nie posiada dokładnych informacji na temat stanu samolotu. Wiadomo, że został wyprodukowany w 1942 roku. W 2020 trafił do Finlandii, a kilka miesięcy temu kupił go obywatel Niemiec.