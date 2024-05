Spór w Azji trwa w najlepsze, a jego stronami stały się Chiny i Filipiny. Oba państwa roszczą sobie prawo do mielizny Scarborough na Morzu Południowochińskim. Chińska straż przybrzeżna przejęła nad nią w kontrole w 2012 roku . Z tą sytuacją nie chce pogodzić się rząd w Manili. Sporna ziemia leży w sąsiedztwie Filipin oraz w prawnie uznanej strefie ekonomicznej tego kraju.

Morze Południowochińskie. Spór Chin i Filipin

BBC poinformowało, że w okolicy mielizny Scarborough doszło do zdarzenia między statkami należącymi do obu państw. Dziennikarze stacji znajdowali się na pokładzie jednej z filipińskich jednostek .

Celem Filipińczyków było przekazanie zaopatrzenia dla rybaków pracujących w tym rejonie. Doszło do naruszenia "czerwonej linii", na co Chińczycy postanowili odpowiedzieć .

Jak czytamy, osiągnięcie sukcesu misji było bardzo bliskie. Jeden ze statków filipińskiej straży przybrzeżnej zbliżył się na odległość zaledwie 600 metrów od spornej mielizny. Wtedy chińskie jednostki ustawiły się po obu stronach statku i użyły armatek wodnych. Ucierpiała także druga z maszyn należących do Filipińczyków.

Filipiny. Spór z Chinami, poszło o mieliznę

To doprowadziło do częstszych incydentów między statkami należącymi do obu państw. Jednak porównanie sił nie pozostawia wątpliwości i przypomina biblijną scenę walki Dawida z Goliatem. Chiny są stroną dominującą.