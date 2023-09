Iran rozważa zakaz przedłużania rzęs i paznokci

ONZ potępia władze w Teheranie. "To apartheid płci"

Według nowelizacji za nienoszenie hidżabu kobietom ma grozić do 10 lat więzienia lub grzywna do 8500 dolarów, gdzie średnie zarobki w Iranie wynoszą nieco ponad 480 dolarów. Dotychczas osoby, które naruszyły zasady ubioru, mogą trafić do więzienia na czas od 10 dni do dwóch miesięcy lub otrzymać grzywnę w wysokości od jednego do 12 dolarów.