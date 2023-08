Kolejny zakaz wobec kobiet wydało Ministerstwo Promocji Cnoty i Zapobiegania Występkom Afganistanu. Od teraz nie wejdą one do parku Band-e-Amir w prowincji Bamiyan.

Mohammad Khaled Hanafi, pełniący obowiązki ministra promocji cnoty i zapobiegania występkom Afganistanu stwierdził, że powodem jest fakt, iż kobiety nie nosiły w parku hidżabu albo nosiły go w niewłaściwy sposób.

Jak także ogłosił, pójście do parku w celu zwiedzania "nie jest obowiązkowe". Hanafi wezwał duchownych oraz agencje bezpieczeństwa do wydania zakazu do czasu znalezienia rozwiązania tej sytuacji.

Kobiety w Afganistanie nie wejdą do parku narodowego. Wydano zakaz

Band-e-Amir to ważna atrakcja turystyczna. UNESCO opisuje park jako "naturalnie utworzony zespół jezior o specjalnych formacjach geologicznych i strukturze, a także naturalnym i niepowtarzalnym pięknie".

To także popularne wśród rodzin miejsce. Nałożony zakaz wstępu uniemożliwi wielu osobom korzystanie z parku - zwraca uwagę BBC.

Fereshta Abbasi z organizacji ochrony praw człowieka Human Rights Watch podkreśliła, że kobietom zakazano odwiedzania parku w Dniu Równości Kobiet. Zgodnie z jej słowami stanowi to "całkowity brak szacunku dla kobiet w Afganistanie".

To kolejny zakaz wydany wobec kobiet od czasu powrotu talibów do władzy w sierpniu 2021 roku. Jednym z ostatnich działań był nakaz zamknięcia salonów fryzjerskich i kosmetycznych w Afganistanie. Wcześniej w lipcu zabroniono kobietom przystępowania do egzaminów wstępnych na krajowe uniwersytety.

Talibski rzecznik: Wartość kobiety bez hidżabu maleje

Nie tak dawno na temat hidżabu wypowiedział się rzecznik ministerstwa promocji cnoty i zapobiegania występkom Molvi Mohammad Sadiq Akif.

Przedstawiciel resortu tłumaczył, że jakiekolwiek zakazy wstępu do różnych miejsc publicznych dla kobiet mają wynikać z nieprzestrzegania zasad noszenia hidżabu.

Przekonywał także, że zakrywanie twarzy jest konieczne w przypadku kobiet, ponieważ pokazywanie jej stwarza ryzyko "popadnięcia w odmęty grzechu".

- To bardzo złe widzieć kobiety bez hidżabu, zwłaszcza w dużych miastach. Nasi uczeni są co do tego zgodni, że okrycie powinno być noszone. I nie chodzi o to, że jej twarz zostanie zraniona czy uszkodzona. Kobieta ma swoją wartość - ta wartość maleje, jeśli mężczyźni na nią patrzą. Allah szanuje kobiety w hidżabie i to jest wartość - ocenił.

