Nowe zapisy zostały przedłożone irańskiemu parlamentowi przez rząd i wymiar sprawiedliwości 21 maja. Po kilkumiesięcznych obradach komisji, która wprowadziła poprawki do ustawy, izba zdecydowała 13 sierpnia, by restrykcyjne regulacje rozpatrywać dalej bez konsultacji społecznych.

Według nowelizacji za nienoszenie hidżabu kobietom ma grozić do 10 lat więzienia lub grzywna do 8500 dolarów , gdzie średnie zarobki w Iranie wynoszą nieco ponad 480 dolarów.

Dotychczas osoby, które naruszyły zasady ubioru, mogą trafić do więzienia na czas od 10 dni do dwóch miesięcy lub otrzymać grzywnę w wysokości od jednego do 12 dolarów.