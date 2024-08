Malezja. Zapadł się chodnik. Poszukiwania kobiety

W wyniku zdarzenia wpadła ona do głębokiej na osiem metrów dziury . Innym przechodniom, siedzącym na ławce w pobliżu zapadliska, w porę udało się uciec.

Jak poinformowała policja, 48-latka to turystka z Indii.

Trwa akcja ratunkowa. Pod kobietą zapadł się chodnik

Z kolei Datuk Rusdi Mohd Isa - szef policji z Kuala Lumpur - przekazał, że akcja będzie trwała do skutku , aż 48-latka się odnajdzie. Nie wyklucza, że poszukiwania mogą potrwać jeszcze kilka dni . Dodał również, iż służby ustalają przyczyny powstania zapadliska.

- Przeanalizujemy nagrania z monitoringu i zbierzemy zeznania świadków, aby uzyskać jaśniejszy obraz tego, co się wydarzyło - zadeklarował.

Malezja. Kobieta wpadła do dziury po zapadnięciu się chodnika

Choć przyczyny tego zdarzenia są badane i analizowane, to wiele wskazuje na to, iż ośmiometrowa dziura to lej krasowy, czyli zapadlisko powstałe na skutek wypłukiwania podłoża skalnego przez wodę. Zdarza się jednak, że te podziemne pustki mogą się zapadać, powodując nagłe wyrwy w ziemi.