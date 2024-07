Dzieci "bawiące się" nad niebezpiecznym potokiem i robiący im zdjęcia rodzice bądź opiekunowie - właśnie to widać na filmiku z Zakopanego, które pokazała mieszkanka miasta. Wspomniany potok to znana w stolicy Tatr "pułapka". Nie bez powodu na brzegu znajduje się tablica ostrzegawcza, na której stwierdzono wprost - wejście do wody grozi utratą zdrowia, a nawet życia.