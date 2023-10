Niemcy. Kontrole na granicy z Polską

- W graniczącej z Polską Brandenburgii rozpoczęto kontrole w kilku miejscach - poinformowała rzeczniczka Komendy Głównej Policji Federalnej w Berlinie. Na moście we Frankfurcie nad Odrą policja przeprowadza kontrole bezpośrednio na granicy .

Kontrole ruszyły również w Saksonii, która graniczy z Polską i Czechami. W poniedziałek wieczorem dotyczyły one między innymi autostrady A17 (Praga-Drezno). Już krótko po rozpoczęciu kontroli policja zatrzymała w pobliżu Bad Gottleuba Syryjczyka podejrzanego o przemyt siedmiorga rodaków.

- Sytuacja wielokrotnego zagrożenia jest tak napięta, że jest uzasadnione, by równolegle z powiadomieniem Brukseli o kontrolach już je prowadzić - powiedział saksoński minister spraw wewnętrznych Armin Schuster. Z kolei premier Brandenburgii Dietmar Woidke powiedział: - Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać nielegalny przemyt ludzi. Obecny stan jest nie do przyjęci.