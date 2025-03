Rubio odpowiada Sikorskiemu ws. Starlinków. "Podziękuj, bo miałbyś Rosjan na granicy"

Elon Musk zapowiedział, że mógłby odłączyć Ukrainę od telekomunikacyjnego systemu satelitarnego Stralink, który jest własnością SpaceX , firmy należącej do amerykańskiego miliardera.

"I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską " - dodał sekretarz stanu USA.

Do dyskusji włączył się również Musk, który poparł wypowiedź Rubio. "To, co mówi Sekretarz Rubio, jest absolutnie prawdą" - stwierdził.