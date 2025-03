"Rzuciłem Putinowi wyzwanie na walkę jeden na jeden nad Ukrainą, a mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył " - napisał Elon Musk na swojej platformie X.

Następnie dodał: "To, co mnie obrzydza, to lata rzezi w impasie, który Ukraina nieuchronnie przegra".