Różowe niebo nad australijskim miastem. Przyczyna okazała się prozaiczna

Różowa poświata na niebie zaskoczyła mieszkańców miasta Mildura na południu Australii. Wiele z nich sądziło, że jest to zjawisko paranormalne. Porównywano je nawet do głośnego serialu "Stranger Things", jednak prawda okazała się zgoła inna. Było ono spowodowane przez lampy służące do naświetlania konopi.

Zdjęcie Rozbłysk na niebie zaniepokoił część mieszkańców miasteczka / @Tim_Green78 / Twitter