Powódź w Sydney. Mieszkańcy części miasta ewakuowani

Około 30 tys. mieszkańców Sydney oraz przedmieść zostało zmuszonych do ewakuacji lub otrzymało polecenie przygotowania się do opuszczenia swoich domów w związku z ryzykiem powodzi.

Największe miasto Australii zmaga się z zagrożeniem powodziowym, szacowanym jako największe od ostatnich 18 miesięcy. Dla liczącego ponad pięć milionów mieszkańców miasta to czwarta w ciągu półtora roku powódź.

Ewakuacja w pięciomilionowym mieście

Poprzednie powodzie jednak nie były tak dotkliwe i tak duże jak obecna. Ulewne deszcze w minionym tygodniu spowodowały wezbranie wody w tamach, ponad ich pojemność i w konsekwencji przelanie się wody. Przepełnione rzeki wystąpiły z brzegów, w wielu miejscach naruszając lub niszcząc infrastrukturę przeciwpowodziową.

Premier stanu Nowa Południowa Walia, którego stolicą jest Sydney, Dominic Perrottet powiedział, że "32 tys. osób dostało nakaz ewakuacji lub ostrzeżenia o byciu do niej gotowym".

Zdjęcie To już kolejna powódź w Sydney na przestrzeni 1,5 roku / AFP

"To po prostu druzgocące"

Powódź już wyrządziła znaczne szkody w położonych nieopodal Sydney miastach Camden i Windsor, leżących wzdłuż rzeki Hawkesbury.

- To po prostu druzgocące. Nie mogę w to uwierzyć - powiedziała Theresa Fedeli, burmistrz Camden. - Większość z ewakuowanych osób, właśnie zdążyła sobie poradzić, ze skutkami ostatniej powodzi, odbudowali swoje domy, swoje firmy, a dziś, muszę to powiedzieć, dzieje się to samo - dodała.

Służby meteorologiczne w Australii twierdzą, że to nie koniec zagrożeń powodziami. W poniedziałek w Sydney może spaść nawet 120 milimetrów deszczu.

W niektórych rejonach stanu Nowa Południowa Walia opady już przekroczyły średnią miesięczną wartość.