Rosyjski samolot wojskowy poleciał z niezapowiedzianą wizytą do Korei Północnej - podaje portal NK News. Do tajemniczej podróży doszło kilka dni po wizycie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu. Maszyna, która leciała z Moskwy do Pjongjangu została wyśledzona na podstawie danych lotniczych i zdjęć satelitarnych.