Rosyjski sprzęt i żołnierze 10 km od granicy z Polską. Mają konkretny cel

Rosyjscy żołnierze ze sprzętem 10 km od polskiej granicy. Przyjechali na ćwiczenia

"Według naszych informacji wojsko Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej przybyło do Brześcia po to, by wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z siłami szybkiego reagowania operacyjnego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ)" - napisano. Członkami organizacji są: Rosja, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.