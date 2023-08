Alert na polskiej granicy. Jest nowe nagranie

" Migranci na widok patroli wycofują się - zapłacili stronie Białorusi za nielegalną podróż przez Polskę do Niemiec lub innych państw Unii Europejskiej" - podkreślają pogranicznicy.

Granica z Białorusią. Ponad 100 cudzoziemców próbowało dostać się do Polski

Tylko w piątek do Polski z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 123 cudzoziemców. Do grupy należeli obywatele m.in. Egiptu, Etiopii, Syrii, Erytrei, Jemenu, Iranu i Somalii. Za zorganizowanie "przeprawy" dla jednej osoby na terytorium Unii Europejskiej, białoruskie służby pobierają opłatę do 10 tysięcy euro.