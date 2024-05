O aresztowaniu Iwana Popowa poinformowały we wtorek rosyjskie agencje państwowe, na które powołuje się AFP. Generał został zatrzymany przez sąd wojskowy na dwa miesiące - zdaniem propagandowej agencji RIA Nowosti pod zarzutem oszustwa "na dużą skalę" .

Rosja. Iwan Popow aresztowany. Oskarżono go o oszustwo

Roszady na Kremlu. Seria aresztowań na wysokim szczeblu

Od kiedy Iwan Popow stracił stanowisko, na Kremlu doszło do kilku zmian. Końcem kwietnia tego roku wiceminister obrony Rosji Timur Iwanow został aresztowany. Oskarżono go o łapówkarstwo i pozbawiono urzędu. Ponadto Iwanow jest podejrzany także o działania korupcyjne na dużą skalę. Wiceministrowi obrony grozi do 15 lat więzienia.