Rosja wydala brytyjskiego dyplomatę. "Prace wywrotowe zagrażające bezpieczeństwu"

"Za wiarygodne stwierdzono, że drugi sekretarz Wydziału Politycznego Ambasady Wielkiej Brytanii w Moskwie Wilkes Edward Prior, wysłany do Moskwy za pośrednictwem Dyrekcji Europy Wschodniej i Azji Środkowej brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zastępując jednego z sześciu brytyjskich oficerów wywiadu wydalonych z Rosji w sierpniu tego roku po otrzymaniu pozwolenia na wjazd do naszego kraju celowo podało fałszywe dane, naruszając w ten sposób rosyjskie prawodawstwo" - podało we wtorek biuro prasowe kremlowskich służb.