Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie najbliższy miesiąc spędzi w izolatce. Za szpiegostwo grozi mu do 10 lat więzienia. Thomas Blom z norweskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie można jednoznacznie określić, jakie informacje oskarżony zdołał przekazać Moskwie , a które z nich próbował podać dalej.

Norwegia. Zatrzymali szpiega. Był ochroniarzem w ambasadzie USA

Portal The Barents Observer oraz gazeta "Dagbladet" ustaliły, że aresztowany to 27-letni mężczyzna afrykańskiego pochodzenia. Z informacji państwowej telewizji NRK wynika z kolei, że miał on wraz z kolegą prowadzić własną firmę ochroniarską. Drugi z mężczyzn - jak wynika z medialnych informacji - ma mieć wschodnioeuropejskie pochodzenie oraz podwójne obywatelstwo - norweskie i swojej ojczyzny.