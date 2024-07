- Nie oczekujemy niczego. Chyba nie nam to komentować - tak na wizytę Viktora Orbana w Kijowie zareagował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Premier Węgier przybył we wtorek rano z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, dzień po objęciu przez ten kraj rotacyjnej prezydencji w Radzie UE.