Rosja organizuje wielkie manewry. Ćwiczenie "operacji ofensywnej"

Oprac.: Jakub Krzywiecki Świat

Rosyjska i syryjska armia zorganizowały wspólne ćwiczenia "operacji ofensywnej". Mają to być największe manewry we współczesnej historii Syrii. Tymczasem w sąsiednim Iraku rośnie napięcie polityczne. Demonstranci wdarli się do parlamentu, a kraj trwa w politycznym impasie.

Zdjęcie Rosja i Syria ćwiczą "operację ofensywną" na Bliskim Wschodzie / Rosyjskie Ministerstwo Obrony / Telegram