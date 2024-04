Jak podano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji , 25 kwietnia do ministerstwa została wezwana charge d'affaires Łotwy w Rosji - Dace Rutka. Poinformowano ją, że z Moskwy zostaną wydaleni dwaj dyplomaci.

Jest to odwet za wcześniejsze uznanie rosyjskiego dyplomaty z Rygi za persona non grata. MSZ Rosji uważa, że Łotwa zrobiła to zupełnie "bez wyraźnego powodu".