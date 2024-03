Łotewskie MSZ wezwało swoich obywateli do zachowania ostrożności i unikania masowych zgromadzeń w Moskwie przez 48 godzin. Ministerstwo wezwało również obywateli Łotwy do opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej ze względu na " napiętą sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego ".

Z kolei kanadyjskie władze zaleciły swoim obywatelom powstrzymanie się od podróży do Rosji i ostrzegły przed ryzykiem ataku terrorystycznego.

Ambasady ostrzegają przed atakami w Rosji. "Wysokie prawdopodobieństwo"

Ambasada USA alarmuje. Podróż do Rosji "maksymalnie niebezpieczna"

Natomiast czeska ambasada w Rosji wezwała obywateli kraju do zachowania szczególnej ostrożności i unikania zatłoczonych miejsc "w związku z doniesieniami o możliwych atakach grup ekstremistycznych w dużych miastach Federacji Rosyjskiej".

Niemieckie MSZ zaktulizowało swoje zalecenia dotyczące podróży do Federacji Rosyjskiej, wzywając obywateli do ich unikania .

Komunikaty tych państw pojawiły się w piątek. Dzień wcześniej ambasada USA przestrzegła, że w ciągu dwóch kolejnych dób może dojść w Rosji do ataków terrorystycznych. Jednocześnie Departamentu Stanu Departamentu Stanu podniósł poziom zagrożenia związanego z podróżą do Rosji do maksymalnego.