Rosja atakuje na Bliskim Wschodzie. Ocalało tylko jedno dziecko

Wojna domowa w Syrii. Zginęło ponad pół miliona osób

Izraelski zamach w Syrii. Zginął irański dowódca

Źródła twierdzą, że zabity został Sajed Razi Musawi, który koordynował sojusz wojskowy między Syrią a Iranem. O tym, że był on ważną osobą w irańskich strukturach świadczy fakt, iż irańska telewizja państwowa przerwała nadawanie wiadomości, by poinformować o śmierci Musawiego. Przekazano, że był on "jednym z tych, którzy towarzyszyli generałowi Kasemowi Sulejmaniemu, dowódcy elitarnej jednostki Al-Kuds, gdy ten został zabity przez Amerykanów w 2020 roku w Iraku".