Roger Waters o dostawach broni na Ukrainę: Gaszenie pożaru benzyną. Jest odpowiedź Zełeńskiej

"Rogerze Watersie, lepiej poproś o pokój prezydenta Rosji, a nie Ukrainę" - napisała w mediach społecznościowych Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy. To odpowiedź na oburzającą wypowiedź muzyka zespołu Pink Floyd, który opublikował list otwarty do żony prezydenta Ukrainy. Zarzucił, że jej państwo jest "skrajnie nacjonalistyczne", a dostarczanie broni do Kijowa przez Zachód jest tylko "gaszeniem pożaru benzyną".

