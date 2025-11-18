Jako jedyna z klubu KO zagłosowała przeciwko Hołowni. Tłumaczy powody
- Wyraziłam tym sprzeciw wobec tak instrumentalnego traktowania tak ważnych funkcji - stwierdziła w rozmowie z Interią Magdalena Filiks. Parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej jako jedyna z klubu zagłosowała przeciwko powołaniu Szymona Hołowni na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
261 głosami "za" Sejm zdecydował o powołaniu na stanowisko wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. Lider Polski 2050 uzyskał poparcie posłów ze swojego ugrupowania, a także KO, PSL, Lewicy, Konfederacji, Razem, Republikanów i dwóch parlamentarzystów niezależnych.
Przeciw wyborowi było 13 polityków PiS i jedna parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks.
Szymon Hołownia wicemarszałkiem Sejmu. "Czasowy sposób na wyższe uposażenie"
Chwilę po głosowaniu zapytaliśmy poseł Filiks o powody takiej decyzji. Polityk stwierdziła, że Szymon Hołownia "wyraził swoją niechęć do pracy jaką wykonuje dla Polski i zapowiedział swoje odejście".
- Nie jest tajemnicą, że aktualnie poszukuje dla siebie innego zajęcia. Uważam, że niestosowne jest ubieganie się wobec tego o tak ważną funkcję jaką jest wicemarszałek Sejmu. Odbieram to jako nietaktowne i niekonsekwentne. Być może to dla niego tylko czasowy sposób na wyższe uposażenie - tłumaczyła posłanka w rozmowie z Interią.
- Wyraziłam tym sprzeciw wobec tak instrumentalnego traktowania tak ważnych funkcji i cynizmu - dodała.
Wspominając o "poszukiwaniu dla siebie innego zajęcia" poseł Magdalena Filiks odniosła się do zapowiedzi lidera Polski 2050 starania się o funkcję Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR).
Szymon Hołownia ogłosił to we wrześniu i od tego czasu prowadzi aktywną kampanię, która ma pomóc mu w otrzymaniu tego stanowiska. Polityk podróżował w tej sprawie między innymi do Stanów Zjednoczonych.
Według najnowszych informacji "Rzeczpospolitej" wicemarszałek Sejmu jest jednym z trzech głównych kandydatów na stanowisko komisarza.
Obecnie funkcję tę sprawuje Włoch Filippo Grandi, pracujący w UNHCR od 1988 roku.