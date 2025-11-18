Jako jedyna z klubu KO zagłosowała przeciwko Hołowni. Tłumaczy powody

- Wyraziłam tym sprzeciw wobec tak instrumentalnego traktowania tak ważnych funkcji - stwierdziła w rozmowie z Interią Magdalena Filiks. Parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej jako jedyna z klubu zagłosowała przeciwko powołaniu Szymona Hołowni na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

Magdalena Filiks zagłosowała przeciwko powołaniu Szymona Hołowni na stanowisko wicemarszałka Sejmu
Magdalena Filiks zagłosowała przeciwko powołaniu Szymona Hołowni na stanowisko wicemarszałka Sejmu

261 głosami "za" Sejm zdecydował o powołaniu na stanowisko wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. Lider Polski 2050 uzyskał poparcie posłów ze swojego ugrupowania, a także KO, PSL, Lewicy, Konfederacji, Razem, Republikanów i dwóch parlamentarzystów niezależnych.

    Przeciw wyborowi było 13 polityków PiS i jedna parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks.

    Szymon Hołownia wicemarszałkiem Sejmu. "Czasowy sposób na wyższe uposażenie"

    Chwilę po głosowaniu zapytaliśmy poseł Filiks o powody takiej decyzji. Polityk stwierdziła, że Szymon Hołownia "wyraził swoją niechęć do pracy jaką wykonuje dla Polski i zapowiedział swoje odejście".

    - Nie jest tajemnicą, że aktualnie poszukuje dla siebie innego zajęcia. Uważam, że niestosowne jest ubieganie się wobec tego o tak ważną funkcję jaką jest wicemarszałek Sejmu. Odbieram to jako nietaktowne i niekonsekwentne. Być może to dla niego tylko czasowy sposób na wyższe uposażenie - tłumaczyła posłanka w rozmowie z Interią.

    - Wyraziłam tym sprzeciw wobec tak instrumentalnego traktowania tak ważnych funkcji i cynizmu - dodała.

    Wspominając o "poszukiwaniu dla siebie innego zajęcia" poseł Magdalena Filiks odniosła się do zapowiedzi lidera Polski 2050 starania się o funkcję Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR).

    Szymon Hołownia ogłosił to we wrześniu i od tego czasu prowadzi aktywną kampanię, która ma pomóc mu w otrzymaniu tego stanowiska. Polityk podróżował w tej sprawie między innymi do Stanów Zjednoczonych.

    Według najnowszych informacji "Rzeczpospolitej" wicemarszałek Sejmu jest jednym z trzech głównych kandydatów na stanowisko komisarza.

    Obecnie funkcję tę sprawuje Włoch Filippo Grandi, pracujący w UNHCR od 1988 roku.

