261 głosami "za" Sejm zdecydował o powołaniu na stanowisko wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. Lider Polski 2050 uzyskał poparcie posłów ze swojego ugrupowania, a także KO, PSL, Lewicy, Konfederacji, Razem, Republikanów i dwóch parlamentarzystów niezależnych.

Przeciw wyborowi było 13 polityków PiS i jedna parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks.

Szymon Hołownia wicemarszałkiem Sejmu. "Czasowy sposób na wyższe uposażenie"

Chwilę po głosowaniu zapytaliśmy poseł Filiks o powody takiej decyzji. Polityk stwierdziła, że Szymon Hołownia "wyraził swoją niechęć do pracy jaką wykonuje dla Polski i zapowiedział swoje odejście".

- Nie jest tajemnicą, że aktualnie poszukuje dla siebie innego zajęcia. Uważam, że niestosowne jest ubieganie się wobec tego o tak ważną funkcję jaką jest wicemarszałek Sejmu. Odbieram to jako nietaktowne i niekonsekwentne. Być może to dla niego tylko czasowy sposób na wyższe uposażenie - tłumaczyła posłanka w rozmowie z Interią.

- Wyraziłam tym sprzeciw wobec tak instrumentalnego traktowania tak ważnych funkcji i cynizmu - dodała.

Wspominając o "poszukiwaniu dla siebie innego zajęcia" poseł Magdalena Filiks odniosła się do zapowiedzi lidera Polski 2050 starania się o funkcję Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR).

Szymon Hołownia ogłosił to we wrześniu i od tego czasu prowadzi aktywną kampanię, która ma pomóc mu w otrzymaniu tego stanowiska. Polityk podróżował w tej sprawie między innymi do Stanów Zjednoczonych.

Według najnowszych informacji "Rzeczpospolitej" wicemarszałek Sejmu jest jednym z trzech głównych kandydatów na stanowisko komisarza.

Obecnie funkcję tę sprawuje Włoch Filippo Grandi, pracujący w UNHCR od 1988 roku.

