Przed godziną 12 we wtorek posłowie głosowali nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.

Współlider Nowej Lewicy został wybrany większością głosów - "za" było 236 posłów, przeciw 209, a od głosu wstrzymało się dwóch polityków obecnych na głosowaniu.

Wkrótce więcej informacji...

Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu. "Państwo musi działać"

W miniony czwartek Szymon Hołownia podpisał rezygnację ze sprawowanej przez dwa lata funkcji marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, zmiana na urzędzie nastąpiła w połowie kadencji.

- Zajmowaliśmy się cementowaniem fundamentów instytucji polskiego państwa. Niezależnie od tego, kto będzie marszałkiem, jaka będzie większość, państwo musi działać, bo jest państwem wszystkich nas - mówił podczas konferencji.

Przewodniczący Polski 2050 podkreślał, że "stabilność potrzebna jest nie tylko tej koalicji", ale i Polsce "składającej się z różnych nas, różnych Polaków".

Końcem września tego roku Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców (UNHCR). - Jestem kandydatem zgłoszonym przez państwo polskie. To nie jest mój prywatny projekt, tylko kandydatura, za którą stoją prezydent i premier - wyjaśniał.

