Nowy marszałek Sejmu wybrany. Posłowie zdecydowali
Włodzimierz Czarzasty został wybrany większością głosów na marszałka Sejmu. Tym samym współprzewodniczący Nowej Lewicy zastąpi na stanowisku Szymona Hołownię.
Przed godziną 12 we wtorek posłowie głosowali nad kandydaturą Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu.
Współlider Nowej Lewicy został wybrany większością głosów - "za" było 236 posłów, przeciw 209, a od głosu wstrzymało się dwóch polityków obecnych na głosowaniu.
Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji marszałka Sejmu. "Państwo musi działać"
W miniony czwartek Szymon Hołownia podpisał rezygnację ze sprawowanej przez dwa lata funkcji marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną, zmiana na urzędzie nastąpiła w połowie kadencji.
- Zajmowaliśmy się cementowaniem fundamentów instytucji polskiego państwa. Niezależnie od tego, kto będzie marszałkiem, jaka będzie większość, państwo musi działać, bo jest państwem wszystkich nas - mówił podczas konferencji.
Przewodniczący Polski 2050 podkreślał, że "stabilność potrzebna jest nie tylko tej koalicji", ale i Polsce "składającej się z różnych nas, różnych Polaków".
Końcem września tego roku Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców (UNHCR). - Jestem kandydatem zgłoszonym przez państwo polskie. To nie jest mój prywatny projekt, tylko kandydatura, za którą stoją prezydent i premier - wyjaśniał.