Rosja. Wzmocnione bezpieczeństwo w letniej rezydencji Władimira Putina

Według stacji wspomniana rezydencja może być "ważnym celem", ponieważ Władimir Putin zwykł spędzać tam czas w lecie. Pałacowa posiadłość znajduje się w dużym rządowym kurorcie wypoczynkowym w Parku Narodowym Wałdaj , na półwyspie usytuowanym pomiędzy dwoma jeziorami. Dostęp do całego kompleksu jest mocno ograniczony - 40 hektarów terenu z trzech stron jest otoczone wodą i tym samym odgrodzone od reszty parku.

Zdjęcia satelitarne, o których jako pierwsze poinformowało Radio Swoboda , pokazują, że rosyjskie Pancyr-S1 zostały przeniesione w ten rejon między wrześniem ubiegłego roku a majem tego roku . Jak zauważa CNN to czas, w którym Ukraina "stała się lepsza w produkcji i używaniu dronów, zdolnych do uderzenia w cele położone w głębi Rosji ".

Wojna w Ukrainie. Amerykańskie media: coraz śmielsze ataki ukraińskich dronów

Systemy Pancyr-S1 służą do zwalczania pocisków manewrujących krótkiego zasięgu i dronów. Według CNN to sugeruje, że "przeniesienie ich do stacjonowania w pobliżu rezydencji może być odpowiedzią na coraz bardziej zuchwałe ataki ukraińskich dronów".