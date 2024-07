- Zachód podąża ścieżką eskalacji pod daleko idącymi pretekstami, szukając powodów, aby ponownie przypisać nam coś w zakresie naruszenia jego bezpieczeństwa. To godne ubolewania - powiedział w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Rosji , Siergiej Riabkow.

Kreml ostrzega przed podjęciem kroków, których "nikt nie chce"

- (...) z winy między innymi Republiki Federalnej Niemiec, ale przede wszystkim oczywiście Stanów Zjednoczonych, które stoją na czele bloku NATO, doszło do całkowitego załamania systemu porozumień o kontroli zbrojeń. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę połączone zdolności państw członkowskich NATO, musimy skalibrować nasze reakcje, nie doświadczając żadnych wewnętrznych ograniczeń w zakresie tego, co, gdzie i kiedy możemy, powinniśmy i musimy rozmieścić. To najszersza możliwa opcjonalność - orzekł Riabkow.