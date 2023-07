Jak poinformowano, w przypadku psilocybiny będzie ona stosowana w leczeniu depresji, której pacjenci wykazują odporność na inne środki farmaceutyczne. W przypadku MDMA będzie wykorzystywane przez lekarzy przy powstrzymywaniu objawów stresu pourazowego (PTSD).

Australia. MDMA dozwolone w leczeniu

Zmiany weszły w życie w sobotę, dzięki czemu Australia stała się pierwszym krajem, który dopuścił stosowanie psychodelików w formie leków na poziomie krajowym.

Zdaniem ekspertów to moment przełomowy w medycynie. Chociaż dostęp do leków będzie bardzo ograniczony, to jednak przyniesie ulgę setkom tysięcy pacjentów.

Psychodeliki stosowane są także w innych krajach m.in. Szwajcarii, Kanadzie i Izraelu. W tym przypadku mowa jednak o regulacjach lokalnych, a nie ogólnokrajowych.



Australia. Pomoc w walce z ciężką depresją

Od 2000 roku oficjalnie zespoły naukowe podjęły próby odnalezienia pozytywnych skutków stosowania MDMA i psilocybiny w leczeniu chorób psychicznych. Szybko okazało się, że obydwie substancje mogą być wykorzystywane w walce z ciężką depresją.

Organizacja charytatywna Mind Medicine Australia przez lata lobbowała na rzecz terapii psychodelicznych. Pomagała szkolić lekarzy, namawiając ich do pozyskiwania i przepisywania leków zawierających te substancje.



Głos sprzeciwu

Choć decyzja australijskiego regulatora ds. leków została zatwierdzona, to w kraju nie brakuje organizacji medycznych, które mocno sprzeciwiają się używaniu psychodelików w leczeniu.

Poważne obawy wyraziły m.in. Australijskie Stowarzyszenie Medyczne oraz Królewskie Australijskie i Nowozelandzkie Kolegium Psychiatrów.

- Terapia wspomagana psychodelikami może dawać nadzieję niewielkiej liczbie osób, u których bezskutecznie próbowano innych metod leczenia, ale nie jest to cudowne lekarstwo - ostrzega profesor Richard Harvey.

Zdaniem eksperta, wynik leczenia środkami zawierającymi psychodeliki wynikać mogły nie tyle z działania samych substancji, a bardziej psychoterapii.

- Mówiąc prościej, terapia wspomagana psychodelikami jest w powijakach. Musimy wiedzieć więcej - podsumował.

