Niger: Przewrót wojskowy. Prezydent odsunięty od władzy

Blinken: Domagamy się niezwłocznego uwolnienia prezydenta Nigru

Blinken dodał, że "to czy jest to zamach stanu, czy nie, nie mogę powiedzieć". - To jest sprawa dla prawników. Ale jest to bez wątpienia próba zdobycia władzy siłą i złamania konstytucji - uznał.