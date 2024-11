- Albo teraz będzie wojna domowa , albo później. Mamy teraz usprawiedliwienie dla wojny domowej. Ludzie są na ulicach, mamy olbrzymie poparcie (...). Zróbmy to teraz. Porozmawiaj z 01 - mówi na jednym z nagrań pułkownik Roberto Raimundo Criscuoli, wysokiej rangi oficer sił specjalnych armii.

"01" to określenie używane w odniesieniu do prezydenta Brazylii - wyjaśniła AP.

Brazylia. Wyciekły nagrania dotyczące zamachu stanu

Inni wojskowi, których słychać na nagraniach, używali mniej bezpośrednich słów. Na przykład pułkownik Mauro Cid, bliski współpracownik prawicowego prezydenta , przekonywał Fernandesa, że trzeba działać szybko, by zapewnić Bolsonaro pozostanie u władzy.

- Porozmawiam z prezydentem. Problemem jest czasem jego osobowość. On czeka, czeka, czeka, by zobaczyć, dokąd sprawy zmierzają. Żeby zobaczyć, kto go popiera. Ale czasami czasu jest niewiele, prawda? Nie możemy już długo czekać - powiedział na nagraniu.