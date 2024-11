Przed gmachem Sądu Najwyższego w stolicy Brazylii doszło w środę do dwóch eksplozji, w wyniku których zginął mężczyzna. Służby uważają, że to on miał być sprawcą zamachu. Wcześniej - zdaniem policji - najprawdopodobniej ta sama osoba detonowała ładunki wybuchowe w samochodzie na parkingu w pobliżu Kongresu. Sąd Najwyższy mieści się nieopodal pałacu prezydenckiego.