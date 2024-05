Cieszący się złą sławą szef departamentu ds. zadań specjalnych odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy we wtorek również zamierza "bić młodzież". Na ten dzień w kraju zaplanowano kilka protestów przeciwko forsowanej przez władze ustawie o tzw. zagranicznych agentach.

Mężczyzna próbował uniknąć sfilmowania przez ekipę, gdy wsiadał do samochodu przed parlamentem, który zebrał się, by debatować w sprawie prezydenckiego weta wobec tej ustawy.

Gruzja. Debata nad "rosyjską ustawą". Na ulicach potężne protesty

Gruzję w ostatnim czasie rozpala konflikt protestujących dziesiątek tysięcy obywateli, a także rządzących, którzy chcą wprowadzić kontrowersyjną, tzw. rosyjską ustawę. Z jej zapisów wynika, że osoby prawne i media, otrzymujące ponad 20 proc. środków z zagranicy, podlegać będą obowiązkowej rejestracji i sprawozdawczości oraz trafią do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu.

Oznacza to, że gruzińskie Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mogło pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji.

Tymczasem we wtorek w gruzińskim parlamencie toczy ostra debata, gdzie trwa posiedzenie ws. prezydenckiego weta do ustawy. Salome Zurabiszwili zawetowała akt prawny, ale rządzący mają odpowiednią liczbę głosów, by weto odrzucić.