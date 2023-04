Przebiegli kandydaci w wyborach. Startują, by dostać płatny urlop

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

W małej miejscowości Cairano na południu Włoch w wyborach na burmistrza i radnych kandydują osoby, których nie znają w ogóle mieszkańcy. Tajemniczych kandydatów nazwano "cwaniakami urlopowymi"; startują w wyborach po to, by skorzystać z prawa do płatnego urlopu na czas całej kampanii wyborczej. Ta zaś potrwa miesiąc, do wyborów w połowie maja.

