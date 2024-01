Salis, 39-letnia nauczycielka szkoły podstawowej w Mediolanie i aktywistka antyfaszystowska, została w poniedziałek przyprowadzona do sądu w kajdankach. Włoszka jest sądzona wraz z dwoma obywatelami Niemiec za udział w kilku ubiegłorocznym atakach na budapeszteńskich ulicach .

Ilarii Salis czeka na proces. Chodzi o ataki na ulicach Budapesztu

Proces Salis został w poniedziałek odroczony do 24 maja. Włoszce, która nie przyznaje się do winy, grozi do 11 lat więzienia.